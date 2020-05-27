Глава Ryanair назвал неэффективными меры карантина для авиаперевозок

ДУБЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири подверг критике решение Ирландии ввести 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну граждан. Выступая в среду в эфире национального телеканала RTE , он призвал отказаться от этой меры.

"Ирландское правительство успешно справилось с задачей взять под контроль распространение эпидемии COVID-19, однако сейчас, когда вся Европа постепенно снимает карантинные ограничения, шаги Дублина выглядят мало применимыми и неэффективными", - сказал О'Лири, комментируя решение кабмина Ирландии с 28 мая обязать всех въезжающих в страну заполнять форму с указанием места нахождения и контактных данных. Всем ирландцам также рекомендовано воздерживаться от заграничных поездок за исключением "безотложных случаев", а по возвращении самоизолироваться на 14 дней.

"Ирландия выходит из карантина медленнее, чем другие страны Европы. Я призываю отказаться от этих ограничений, слабо подкрепленных научной базой, чтобы помочь быстрейшему перезапуску экономики", - сказал глава авиакомпании.

По мнению О'Лири, для гарантии безопасности граждан и бортового персонала абсолютно достаточно ношения защитных масок. "Мы готовы быстро перейти с нынешней социальной дистанции в 2 метра к 1 метру, - указал глава Ryanair. - Ирландцы уже бронируют долгожданный и заслуженный отдых. К тому же речь идет о странах, где коэффициент распространения инфекции ниже, чем здесь".

В начале мая крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостер сообщила о том, что объем ее пассажироперевозок упал на 99,6% на фоне пандемии коронавируса. С марта Ryanair осуществляет лишь 30 рейсов в день между Ирландией, Великобританией и странами Европы. С 1 июля Ryanair намерена возобновить около 40% своих рейсов и обслуживать "в ограниченном объеме" 90% своих докризисных маршрутов.