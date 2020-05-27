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"Новатэк-Мурманск" получит статус резидента ТОР "Столица Арктики"

Это позволит ускорить реализацию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который будет заниматься проектом "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Новатэк-Мурманск" и "Корпорация развития Дальнего Востока" подписали соглашение, по которому компания получит статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Столица Арктики". Это позволит ускорить реализацию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, который будет заниматься проектом "Арктик СПГ - 2", сообщает компания.

"Новатэк-Мурманск" получает статус резидента территории опережающего социально-экономического развития - экономической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения", - говорится в сообщении.

"Получение статуса резидента ТОР "Столица Арктики" будет способствовать ускоренной реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в регионе - Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений", - отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

На церемонии подписания он заметил, что благодаря центру в области будет создано порядка 15 тысяч рабочих мест, а в целом по России - порядка 80 тыс. рабочих мест. "Подписаны контракты, сотни предприятий будут являться поставщиками составляющих частей и материалов и оборудования в этом центре", - добавил он.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, которые будут использоваться для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений. Площадь предприятия составит более 150 га, на нем будут созданы производственные мощности для изготовления металлоконструкций и модулей технологических линий, два уникальных по размеру сухих дока, вахтовый городок.

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