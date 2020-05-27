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"Атомфлот" планирует направить 4,98 млрд рублей на создание плавучего дока для ледоколов

Док предназначен для проведения ремонтов атомных ледоколов "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач" и судов атомно-технологического обеспечения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ФГУП "Атомфлот" объявил тендер на строительство плавучего дока для ремонта атомных ледоколов, следует из данных портала госзакупок.

"Право заключения контракта на выполнение работ по строительству и поставку плавучего дока для ФГУП "Атомфлот", начальная цена контракта 4,98 млрд рублей", - говорится в документации закупки.

Итоги конкурса планируется подвести 3 июля.

Док должен быть изготовлен и поставлен исполнителем по контракту за 29 месяцев с момента подписания контракта. В документации отмечается, что плавучий док предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач" и судов атомно-технологического обеспечения. Он будет эксплуатироваться в районе Кольского залива.

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