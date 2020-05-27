ГК "Дикси" возглавит один из топ-менеджеров ГК "Мегаполис" Вячеслав Султанов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группу компаний "Дикси" возглавит один из топ-менеджеров группы компаний "Мегаполис" Вячеслав Султанов, говорится в сообщении компании.

"В новую должность он вступит 28 мая 2020 года и займется эффективным развитием бизнеса ГК "Дикси". Вячеслав Султанов имеет большой профессиональный опыт в дистрибуции и ретейле. Более 20 лет", - говорится в сообщении.

В настоящее время Султанов входит в Совет директоров ГК "Мегаполис", владеющей и управляющей активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса, является вице-президентом по коммерции ГК "Мегаполис".

В должности главного исполнительного директора Султанов сменит Игоря Плетнева, который возглавлял компанию с октября 2019 года. Под руководством Плетнева была проведена структурная реформа в компании, открыты дискаунтеры "Дикси" нового формата, запущена собственная служба доставки и партнерство с сервисами "СберМаркет", "Яндекс.Такси", маркетплейсом Ozon. "Совместно с коллегами мы продолжим реализацию стратегии компании и обеспечим рост капитализации и чистой прибыли", - отметил Султанов.