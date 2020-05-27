Володин предложил Решетникову оценить эффективность законов по поддержке граждан и бизнеса

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа в среду предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову совместно с парламентариями проанализировать эффективность принятых законов по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

"Максим Геннадьевич, вы подчеркнули, что депутаты за прошедшие два месяца приняли 20 федеральных законов, которые призваны оказать поддержку гражданам. И, конечно, эти законы должны сработать на все 100%, - сказал председатель нижней палаты. - Было бы, наверное, правильно… проанализировать вместе, как эти законы работают".

По его словам, необходимо выйти на системный подход к анализу правоприменительной практики. "Так как ваше министерство эти вопросы ведет, вы отвечаете в том числе за оценку регулирующего воздействия, можно было бы здесь объединить усилия и проанализировать, насколько эффективны принятые законы с тем, чтобы потом скорректировать их или, наоборот, сделать их модельными в той части, где они показали максимальный эффект", - обратился Володин к Решетникову.

Со стороны нижней палаты к такой работе могли бы подключиться комиссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, а также комитет по контролю и регламенту, заключил Володин.