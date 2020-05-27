Программу поддержки экономики на 2020-2021 годы представят Путину 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Общенациональная программа поддержки экономики на 2020-2021 годы будет представлена президенту РФ Владимиру Путину 1 июня, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"В правительстве завершается разработка и обсуждение общенациональной программы на 2020-2021 годы, задача которой как раз и обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и на те параметры, которые были до кризиса. Эта программа будет 1 июня представлена президенту на рассмотрение, на одобрение, и меры, предусмотренные в этой программе, предусматривают серьезные вложения в различные направления секторов экономики, в поддержание экспорта", - сказал он в ходе "Иннопром онлайн".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что общенациональный план восстановления экономики будет презентован в открытом режиме. Однако он затруднился сказать, в каком формате и когда пройдет презентация.

Как заявлял министр экономического развития Максим Решетников в интервью тележурналисту Александру Любимову, объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с распространением коронавируса превысил 3 трлн рублей. По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. Министр отметил важность того, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны.