Чубайс: поддержка инноваций невозможна без статистики предприятий инновационной сферы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Развитие инновационно-технологической отрасли в России невозможно без законодательного определения инновационного сообщества и ведения учета предприятий этой сферы, только при наличии этих двух факторов правительство сумеет разработать меры поддержки. Такое мнение высказал во вторник председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Нужно ускорить работу по законодательному и нормативному определению [инновационного сообщества], развернуть работу по статистике и, конечно же, выходить на поддержку. <...> Чтобы правительство помогло [инновационным предприятиям], необходимо определить, кто это, и посчитать. Обе эти проблемы не решены", - сказал Чубайс, выступая на сессии "Иннопром онлайн". Участники мероприятия, в частности вице-премьер РФ Юрий Борисов, замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин обсуждают, какая помощь от государства промышленности наиболее актуальна в настоящее время.

Характеризуя названные проблемы, Чубайс отметил, что в России предприняты лишь минимальные усилия по их решению. "Сколько в стране стартапов? В "Сколково" - за 2 тыс., у нас [в "Роснано"] - 800. А сколько их вообще, сколько в стране венчурных компаний и фондов прямых инвестиций? Ни на один из этих вопросов сегодня страна не знает ответа. Это означает, что малое инновационное сообщество, эту важную часть подрастающего технологического обновления, мы едва только начали определять и измерять", - обратил внимание представитель "Роснано".

Он отметил, что малые инновационные предприятия также переживают кризис на фоне пандемии коронавируса - он выражается в неизбежном снижении инвестиций в инновационный сектор.

"Инновационные МСП напрямую никто не закрывает, но что произойдет через шаг? В крупных компаниях инновационные программы будут сокращены, инвестиционная активность на год-два, а то и на два-три, неизбежно пойдет на спад. Для малого инновационного бизнеса это означает, что тот объем финансирования, на который рассчитывали через три месяца, удастся получить только через полгода или через год. Многие [в таких условиях] просто не выживут, и тогда эти тысячи [стартапов] превратятся в сотни. Этого допустить нельзя", - указал Чубайс.

Он также выразил надежду, что предложение "Роснано" и "Сколково" о создании единого списка инновационных предприятий получит поддержку в правительстве РФ. "Мы на сегодня - и "Сколково", и УК ["Роснано"], и другие коллеги - предложили Минэкономразвития создать единый реестр инновационных технологических предприятий, объединив наши реестры... Я очень надеюсь, что министерство [с этой инициативой] будет поддержано правительством, что это будет первый шаг. <...> Тогда у кабмина появится внятно описанное сообщество инновационных компаний и внятно прописанные меры поддержки", - заключил Чубайс.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В 2012 году правительство РФ присвоило выставке федеральный статус. Странами-партнерами в разные годы выступали Индия, Китай, Турция, Южная Корея и Япония. В 2020 году выставка, организатором которой выступает Минпромторг РФ, должна была пройти 7-10 июля, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на июль 2021 года. В этом году будет проведен Международный промышленный марафон в онлайн-формате.