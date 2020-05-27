Эксперты: максимальное сокращение добычи нефти в ОПЕК+ необходимо сохранить до осени

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Странам ОПЕК+ необходимо продлить сокращение добычи нефти в объеме квоты мая - июня 9,7 млн б/с до сентября и сосредоточиться на высоком уровне выполнения сделки всеми странами. Работа по восстановлению цен на нефть до приемлемых уровней не завершена, при этом сохраняются риски второй волны пандемии, считают эксперты.

Согласно апрельским договоренностям, страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн б/с только в течение мая - июня, а с июля до конца декабря они планировали ослабить ограничения и сокращать уже на 7,7 млн б/с. Само соглашение действует до конца апреля 2022 года, объем сокращения в нем постепенно должен смягчаться.

Однако в преддверии июньской встречи страны ОПЕК+ начали обсуждать сохранение максимальной квоты и после июня, до конца 2020 года, сообщали источники ТАСС. Позиция России, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК+, по этому вопросу пока неизвестна. Но во вторник министр энергетики РФ Александр Новак обсуждал этот вопрос на встрече с нефтяниками. Единой позиции среди российских производителей пока нет.

Не время рисковать

Несмотря на работу соглашения, желаемого восстановления цен на нефть до $50 за баррель и выше пока не произошло, поэтому обсуждать вопрос восстановления добычи странам альянса пока рано, считает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

"Им выгоднее отложить такое решение до осени, а сейчас сосредоточиться на поддержании высокого уровня соблюдения сделки, который был в мае", - отмечает эксперт. Новости о планах России смягчить ограничения после июня "расстроили рынок", говорит он, котировки начали снижаться. Это подчеркивает необходимость сохранения прежних уровней сокращения в обозримом будущем, объяснил Хансен.

Спрос на нефть начал восстанавливаться, однако важно снизить рыночные риски, в том числе связанные с распространением коронавируса, подчеркнула директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова, выступая на вебинаре "Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания", организованном агентством Fitch. "Логично будет продлить сокращение на максимуме до сентября, посмотреть, как это будет, просто потому что есть риск второй волны заболеваемости", - считает она.

Возможен ли консенсус

Если спрос на нефть продолжит восстанавливаться, то соглашение даже в текущем варианте должно обеспечить переход рынка к состоянию дефицита во втором полугодии, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это позволит "переварить" накопившиеся избыточные запасы нефти в мире, сказал он на вебинаре.

Но если ОПЕК+ продолжит сокращать добычу на максимуме, это может подтолкнуть рынок к более быстрому восстановлению, считает он. Впрочем, достичь консенсуса по дополнительным сокращениям странам будет непросто. "Мне кажется, что наиболее вероятный сценарий, это то, что ОПЕК+ сохранит текущие параметры сделки. Но ничего исключать нельзя", - сказал он. При этом Маринченко почти исключил вероятность разрыва соглашения, так как все страны понимают ее важность для сохранения хрупкого равновесия рынка.