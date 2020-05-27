"Группа ГАЗ" предлагает внести в параметры оценки локализации автопрома баллы за экспорт

МОСКВА, 27 мая./ТАСС/. "Группа ГАЗ" предлагает Минпромторгу РФ внести в постановление, оценивающее уровень локализации продукции автопрома в России, дополнительные баллы за экспорт высоколокализованных машин, сообщил президент компании Вадим Сорокин на "Иннопром онлайн".

"Есть сегодня 719 постановление, и у нас есть идеи внести в это постановление дополнительные баллы за экспорт, например, высоколокализованной продукции. То есть 200 баллов за каждый процент экспорта в общей выручке по аналогии с тем, как начисляются сейчас баллы за НИОКР. Это позволило бы сделать 719 постановление инструментом стимулирования не только локализации, но и экспорта. Мы такие подходы уже обсуждали с Минпромторгом, надеемся, что нас поддержат", - отметил он.

При этом Сорокин отметил, что ГАЗ - "ключевой экспортер в российском автопроме", поставляющий свои автомобили в 40 стран мира.

Согласно этому постановлению, уровень локализации в автопроме оценивается по бальной системе. В зависимости от набранного количества баллов автопроизводители получают промышленные субсидии, которые компенсируют выплаты на утилизационный сбор. Ранее концерны получали равную господдержку, однако в конце 2019 года правительство решило дифференцировать выплаты промсубсидий в зависимости от локализации.

Так, по новой концепции автопроизводители гарантированно получат в 2020 г. лишь 50% компенсации утилизационного сбора, остальные выплаты будут зависеть от количества баллов, получаемых за уровень локализации производства. С 2021 г. уровень компенсации снизится до 25%, а с 2022 г. гарантированная часть полностью исчезнет.