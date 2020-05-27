РСПП предлагает включить стимулирование импортозамещения в план поддержки экономики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает включить дополнительные меры поддержки импортозамещения в общенациональный план действий по росту экономики, сообщил в среду вице-президент союза, президент Группы "Синара" Дмитрий Пумпянский на площадке Innoprom Online.

Международная промышленная выставка "Иннопром" переместилась в онлайн формат: платформа Innoprom Online была запущена после переноса мероприятия с июля 2020 на июль 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Сессия "Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики" проходит в рамках бизнес-недели "Новые решения", проводимой с 25 по 30 мая в Свердловской области.

"Мы предложили дополнительные меры поддержки импортозамещения. <...> В сегодняшней экономической ситуации они приобретают новое звучание. Это дополнительное стимулирование и регламентирование закупок отечественной продукции компаниями с госучастием, приоритетная закупка отечественной высокотехнологичной продукции, налоговое стимулирование импортозамещения и ряд других. Само по себе импортозамещение это не самоцель, это один из наиболее эффективных инструментов долгосрочного заказа ", - сказал он.

Пумпянский отметил, что на финишную прямую выходит проработка и доработка общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и роста экономики. Он рассчитан на период до конца 2021 года. 26 мая, по его словам, прошло обсуждение плана рабочей группой РСПП. "Большинство предложений бизнеса учтено и, очень надеемся, войдет в национальный план", - добавил Пумпянский.

Среди основных предложений РСПП - создание новых финансовых инструментов для привлечения заемных средств, например, облигационные программы, привлечение средств негосударственных пенсионных фондов. Также промышленники предлагают сохранить инвестиционные программы крупных компаний с госучастием. Одновременно с реализацией масштабных инфраструктурных проектов, это, по словам Пумпянского, позволит существенно повысить внутренний спрос.

О бизнес-неделе

Бизнес-неделя "Новые решения" проходит в регионе с 25 по 30 мая в онлайн-формате. В рамках недели будут проходить обучающие и разъясняющие вебинары, марафоны, форумы, отраслевые обсуждения, видеоконференции, консультации. Организаторами бизнес-недели выступают Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, агентство по привлечению инвестиций, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, Уральская торгово-промышленная палата, региональные отделения общероссийских общественных организаций "Деловая Россия" и "Опора России", Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Innoprom Online.

Об Иннопроме

В 2012 году правительство России присвоило международной промышленной выставке "Иннопром" федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ.

В 2020 году выставка должна была пройти 7-10 июля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, страной-партнером в этом году была объявлена Италия.