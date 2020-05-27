Объем нефтегазовой отрасли Хайнаня вскоре превысит $140 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 27 мая. /ТАСС/. Нефтегазовая отрасль южнокитайской провинции Хайнань постоянно увеличивается, и вскоре ее объем в структуре ежегодно производимого валового регионального продукта должен превысить отметку в триллион юаней (более $140 млрд). Об этом заявил депутат Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) Ли Пин.

"За последние 18 лет, которые я провел в западной части острова, мне довелось наблюдать, как динамично развивалась и существенно окрепла местная нефтегазовая отрасль, - приводит его слова газета "Хайнань жибао". - Наша провинция стала одним из регионов Китая, где наиболее активно ведется добыча природного газа на месторождениях, которые находятся в районе морских шельфов. Благодаря этому у Хайнаньской зоны свободной торговли имеется надежная энергетическая база, отличающаяся высокой степенью экологичности".

Как уточнил Ли Пин, Хайнань не только наращивает добычу нефти и газа, но и занимается промышленной переработкой с целью получения различных нефтепродуктов, очисткой и транспортировкой энергоносителей, а также их хранением.

"Наша провинция создала целостную отраслевую цепочку, где нет недостающих звеньев. Хайнань занимается всем, от проведения изыскательных работ до осуществления регулярных поставок", - пояснил он.

Согласно официальной статистике, с января по апрель включительно нефтедобывающие компании, зарегистрированные на Хайнане, добыли 101,1 тыс. тонн нефти (рост на 0,5% в годовом исчислении) и 34 млн куб. м природного газа (увеличение на 3,4%).

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.