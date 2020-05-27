Глава ГАЗа считает, что господдержка для предприятия доступна не полностью

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/ Господдержка для Горьковского автозавода (ГАЗ, головное предприятие группы "ГАЗ") как системообразующего предприятия доступна не в полной мере, в том числе из-за лимитов на льготное кредитование, сообщил президент группы Вадим Сорокин на "Иннопром онлайн".

"ГАЗ включен в список системообразующих, но поддержка, которую дает этот статус, на наш взгляд, пока не в полной мере доступна. Есть постановление 582, которое позволяет получить льготный кредит на пополнение оборотных средств, но есть и лимит - 3 млрд рублей на одну организацию, которых явно недостаточно для компании с оборотом в 150-200 млрд рублей. Здесь вопрос: или мы не системообразующие, или 3 млрд - реально слишком малая сумма", - сказал он.

Он также отметил, что Минпромторг РФ уже предлагал увеличить лимит льготного кредита для системообразующих предприятий с 3 млрд до 10 млрд рублей, однако пока инициатива не получила поддержки правительства.

"Есть еще 651 постановление, которое позволяет системообразующим предприятиям претендовать на гарантии и рассрочку по налогам. Но тут такая методика оценки, что мы, имея сейчас минус 70% от нормального спроса, относимся к умеренной группе риска и на поддержку претендовать пока не можем. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет решено", - добавил Сорокин.

Ранее сообщалось, что объем заказов ГАЗа на май и июнь упал на 85-90% из-за кризиса в отрасли. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легких коммерческих автомобилей группы в апреле снизились на 58%, до 2,3 тыс. штук. По итогам первых четырех месяцев 2020 года падение составило 21%, до 13,4 тыс. авто. В целом в группе прогнозируют резкое падение продаж новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2020 году - минимум на 50%.