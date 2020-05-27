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В Думу вновь внесли законопроект об отчетности госкорпораций перед парламентом

По словам лидера справороссов Сергея Миронова, актуальность инициативы связана, в частности, со случаями неэффективного расходования средств

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, обязывающий госкорпорации отчитываться перед палатами Федерального собрания. Об этом в среду сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

Согласно документу, Агентство по страхованию вкладов, Внешэкономбанк, Ростехнологии, Росатом, Росавтодор и Роскосмос должны направлять годовые отчеты о своей деятельности не только в кабмин, но и в Госдуму и Совет Федерации.

"Это ключевые в своих сферах структуры, которые выполняют задачи общефедерального масштаба. Совершенно правильно, что они обязаны отчитываться перед правительством. Но мы считаем, что этого недостаточно. Они должны отчитываться и перед народом в лице его представителей - депутатов Госдумы и членов Совета Федерации", - цитирует Миронова его пресс-служба.

По его словам, актуальность инициативы связана и со случаями неэффективного расходования средств рядом госкорпораций. "Парламент каждый год утверждает бюджет России, и совершенно оправданно, что парламентарии должны знать, с пользой ли расходуются бюджетные средства, которые страна направляет на поддержку и развитие госкорпораций", - заключил Миронов.

Справороссы в июле 2019 года уже вносили на рассмотрение нижней палаты парламента аналогичный законопроект. Документ не получил поддержку кабмина и был отозван в феврале.

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Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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