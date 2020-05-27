Набсовет Lufthansa не смог одобрить государственный пакет помощи авиакомпании

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет германской авиакомпании Lufthansa пока не смог одобрить государственный пакет финансовой помощи в размере €9 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении концерна.

По мнению членов набсовета, связанные с предоставлением госпомощи требования Еврокомиссии, а именно передача прав на взлет и посадку самолетов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхене, будут иметь экономические последствия для авиакомпании и "должны быть тщательно изучены". "Наблюдательный совет не смог одобрить стабилизационный пакет в связи с условиях ЕС", - отмечается в сообщении.

25 мая правительство Германии объявило о согласовании с Lufthansa условия предоставления помощи в размере €9 млрд. Компания серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, €1 млн. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов.

Уже в июне авиаперевозчик предполагает значительно увеличить число перелетов и довести его до 1,8 тыс. еженедельно.