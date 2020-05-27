Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов на 17:50 мск.

В свою очередь, нефть сорта WTI теряла 6,3% и торговалась на уровне $32,18 за баррель.

По состоянию на 18:00 мск, нефть марки Brent снижалась до $34,3 за баррель (-5,2%), а марки WTI - до $32,34 за баррель (-5,9%).

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи растет по отношению к рублю на 0,9% - до 71,42 рубля, а курс евро - на 0,8%, до 78,37 рубля.