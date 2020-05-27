Инфляция в России с 19 по 25 мая ускорилась до 0,1%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 19 по 25 мая ускорилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Предыдущие две недели инфляция в РФ находилась на нулевом уровне. При этом с начала мая потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года - на 2,3%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 25 мая (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,06%.

Гречка дорожает седьмую неделю подряд

По данным Росстата, за отчетный период в категории продовольственных товаров больше всего подорожала гречка - на 1,2%. При этом рост цен на 3% и более зафиксирован в 10 субъектах РФ, а общее увеличение цен наблюдается уже седьмую неделю подряд.

Среди других продуктов питания шлифованный рис подорожал на 1%, маргарин, макароны, шоколадные конфеты и черный чай - на 0,5%, подсолнечное масло и вермишель - на 0,4%, мясные консервы, хлеб, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель - на 0,3%, вареные колбасы, сметана, пшеничная мука, водка, соль и печенье - на 0,2%.

В то же время цены на яйца опустились на 1,5%, куриное мясо - на 0,7%, мясные консервы для детского питания и сахар-песок - на 0,3%, свинину, пшено и молочные смеси для детского питания - на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе картофель подорожал на 3,5%, яблоки - на 2,4%, морковь - на 1,2%. Помидоры стали дешевле на 3,7%, лук репчатый - на 3,2%.

Продолжается рост цен на лекарства

За отчетную неделю цены на троксерутин выросли на 0,8%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,7%, линекс, бромгексин, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%. При этом цены на валокордин и офтан катахром снизились на 0,1%.

В статистическом ведомстве добавили, что в группе непродовольственных товаров был зафиксирован рост цен на зубную пасту и щетки - на 0,4%, туалетную бумагу - на 0,3%, на подгузники - на 0,1%. Отечественные сигареты с фильтром подорожали на 0,3%, телевизоры и шампуни - на 0,2%, а смартфоны - на 0,1%. Электропылесосы стали дешевле на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.