Стоимость нефти Brent отыграла 2,8% после разговора Путина с саудовским кронпринцем

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE отыграла 2,8% от минимальной отметки торговой сессии и торговалась на уровне $35,28 за баррель, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии после падения в пике на 5,3%. Об этом свидетельствуют данные биржи на 19:09 мск.

В свою очередь нефть сорта WTI находилась на уровне $33,52 за баррель, опускаясь уже на 2,4%.

К 19:25 мск фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $35,12 за баррель (-2,9%), а сорта WTI на отметке $33,24 за баррель (-3,2%).

Нефтяные котировки замедлили падение после того, как президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора договорились о продолжении координации действий в рамках договоренности ОПЕК+.