Мощности газопровода "Ямал - Европа" на 28 мая не забронированы

ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Мощности польского участка трубопровода "Ямал - Европа", осуществляющего транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, на текущие сутки (с 06:00 четверга до 06:00 пятницы по польскому времени - 07:00 мск) пока не забронированы. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на аукционной платформе компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System.

Поставки газа по газопроводу с 07:00 (по европейскому времени) четверга вновь осуществляются в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Согласно имеющимся данным, мощности не были забронированы ни в среду на суточном аукционе, ни в последующие часы в четверг, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов. Последние теперь проходят каждый час, но более 38 млн кВт ч остаются невостребованными.

Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел в среду вечером. На нем к приобретенным ранним утром 7,9 млн кВт ч было докуплено еще 6,7 млн кВт ч. Это в сумме дает 37% от общей мощности трубы. Не исключено, что в течение дня один из внутридневных аукционов заинтересует потенциальных клиентов.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz System. В последние дни они завершались резервацией мощностей в разных объемах, даже минимальных.

На прошедших выходных объем транзита по трубе начал снижаться и во вторник впервые с окончания срока действия российско-польского соглашения был сведен к нулю. Тогда начались реверсные поставки в пункте Мальнов на польско-германской границе.

Во вторник "Газпром" сообщил, что продолжает использовать газопровод Ямал - Европа для транзита газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту.

Как ранее отмечали эксперты, после окончания долгосрочного контракта польский маршрут может быть использован для балансировки поставок газа в Европу. Снизив прокачку по Ямал - Европе в период слабого спроса в регионе, "Газпром" может больше загрузить "Северный поток" или украинский маршрут, мощности которых уже оплачены, и тем самым сократить свои издержки.

На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%. Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

Газопровод "Ямал - Европа" пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG (по 48% акций). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.