Туркмения и Россия готовятся к подписанию меморандума в сфере энергетики

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Представители министерств энергетики Туркмении и России обсудили проект меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики. Как сообщает государственное информагентство ТDH, встреча состоялась в онлайн-режиме.

"Подготовка проекта меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Российской Федерации по сотрудничеству в сфере энергетики - основная тема онлайн-встречи, состоявшейся сегодня в Минэнерго страны", - говорится в сообщении ТDH.

Агентство отмечает "хорошие перспективы для практического взаимодействия и координации сотрудничества двух государств" в электроэнергетике. В частности, речь идет о проектах строительства высоковольтной линии электропередачи Туркменистан - Афганистан - Пакистан (ТАП), сопряжения электроэнергетической системы Центральной Азии, формирования к 2025 году общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что "всемерное укрепление и диверсификация экономических связей с одним из стратегических партнеров Туркменистана - Россией - выступает в числе ключевых направлений внешнеполитического курса" Туркмении.

В январе 2020 года Минэнерго Туркмении подписало соглашение с компанией TAPP-500 Power Transmission Line FZE, являющейся дочерней компанией турецкого "Чалык холдинга", о реализации проекта ЛЭП, которая будет проходить от туркменского города Мары через афганские Герат и Кандагар до пакистанского города Кветта . Завершить строительство ЛЭП планируется в 2021 году.