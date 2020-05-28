Россияне в мае в 1,5 раза увеличили траты на авиа и ж/д билеты

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жители России за три недели мая увеличили траты на авиа и железнодорожные билеты в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

"Спрос россиян на покупку авиабилетов в мае вырос на 46%, на железнодорожные - на 42%. Наибольшую активность проявляют жители московского региона, транзакции которых в несколько раз превышают показатели остальной России", - отметили в ВТБ, ссылаясь на данные эквайрингового бизнеса банка.

Так, траты москвичей на авиабилеты увеличились в мае на 56%, а средний чек составил около 10 тыс. рублей, по сравнению с апрелем он вырос на 20%. В регионах общие расходы возросли на 10%, средняя сумма покупки одного билета составляет 9 тыс. рублей, что также на 10% превышает апрельский показатель. При этом покупку железнодорожных билетов активнее возобновили регионы - в мае по сравнению с апрелем объем трат увеличился на 50%, средний чек достигает 3 тыс. рублей. В столичном регионе спрос вырос на 40%. Средний чек за билет составляет до 1,6 тыс. рублей, свидетельствуют данные ВТБ.