Курс доллара снизился до 71 рубля

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,01%, до отметки 71,0025 рубля, курс евро вырос на 0,06%, до 78,195 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:14 мск курсы валют перешли к росту. Так, курс доллара находился на отметке 71,125 рубля (+0,16%), а курс евро - на 78,35 рубля (+0,26%).

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 2,39% - до $33,91 за баррель. Цена барреля нефти сорта WTI снижается на 3,72%, до $31,59.

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,26% и достиг отметки в 2741,02 пункта, а индекс РТС - на 0,58%, до 1219,22 пункта.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,05%, до 2742,5 пункта, а РТС находится на уровне 1214,8 пункта (+0,21%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE дешевеет на 2,53% - до $33,86 за баррель. Цена нефти сорта WTI снижается на 3,51%, до $31,66 за баррель.