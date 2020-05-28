Титов предложил льготы для российских инновационных компаний, работающих за рубежом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести льготы для российских высокотехнологичных компаний, которые работают за рубежом по лицензионным договорам прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Об этом говорится в ежегодном докладе Титова, посвященном проблемам развития высокотехнологических компаний в РФ, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"В целях стимулирования оборота результатов НИОКР [предлагается] введение вычета НДС при реализации за пределами России прав на использование на основании лицензионного договора исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), то есть для тех видов деятельности, которые невозможно ограничить таможенными барьерами", - отмечается в докладе.

Также Титов просит о пониженной ставке налога на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от экспорта результатов интеллектуальной деятельности (по аналогии с распространенными в мировой практике "patent box", "innovation box"). По его мнению, это позволит увеличить число зарегистрированных патентов, создать дополнительные стимулы для налогового резидентства и "умных" инвестиций, уменьшить отток интеллектуальной собственности в страны, в которых применяется инструмент "patent box". На первом этапе предлагается опробовать указанную льготу на российских экспортерах, а в дальнейшем распространить ее на внутренние операции, указывается в докладе.

Титов отмечает, что российская юрисдикция "все еще уступает некоторым иностранным государствам в создании достаточных условий для реализации за пределами России прав на использование интеллектуальных прав на основании лицензионных договоров".

Он напомнил, что в России с 2019 года введен НДС 0% на работы и услуги, местом реализации которых в соответствии со ст. 148 Налогового кодекса РФ не является территория РФ, однако заметил, что эта мера "не была распространена на передачу прав на использование на основании лицензионных договоров прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы" и другое.

Специальные кредитные продукты

Титов предложил Путину создать льготные кредитные программы для высокотехнологичных компаний, чтобы стимулировать их развитие. "Создание специальных кредитных продуктов для высокотехнологичных компаний с субсидируемой государством процентной ставкой, не превышающей ключевую ставку ЦБ РФ, обеспечиваемых зонтичной гарантией, предоставляемой институтом развития или Минфином РФ, на срок не менее 7-10 лет на цели инвестиционного развития новых производственных объектов, покупку технологий и оборудования в приоритетных секторах. Разработка отдельных льготных инновационных кредитных продуктов для малых и средних предприятий, реализующих высокорисковые проекты с грантовым покрытием (субсидией) до 90% от затрат предприятия на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)", - отмечается в документе.

По мнению Титова, сейчас большая часть существующих мер финансовой поддержки в России распространяется на предприятия малого и среднего бизнеса, в то время как многие высокотехнологичные компании-лидеры имеют выручку более 2 млрд рублей.

В числе других предложений Титова, касающихся повышения доступности финансирования, разработка специальных банковских продуктов для пополнения оборотных средств высокотехнологичных компаний, работающих по федеральным законам о закупках "за счет внедрения аккредитивов и эскроу-счетов", а также запуск специальных программ рефинансирования портфелей проектов лизинговых компаний на покупку отечественного высокотехнологичного оборудования в приоритетных секторах экономики.

Как ранее отмечала омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, размер годовой выручки высокотехнологичных компаний составляет от 400 млн до 30 млрд рублей. Она говорила, что малое и среднее предпринимательство имеет годовую выручку до 2 млрд, а крупное - начиная примерно с 40-50 млрд рублей, то есть "высокотехнологические компании - это некий black box между малым и средним бизнесом, с одной стороны, и крупным бизнесом, с другой". Попова указывала, что часто они уже не могут получать поддержку как МСП, а до крупных системообразующих компаний, которые вправе претендовать на особое внимание со стороны государства, тоже еще не доросли.

Термин "высокотехнологичная компания"

Титов предлагает Путину ввести в законодательство понятие высокотехнологичных компаний, что позволит предусмотреть для них специальные меры поддержки. "Для создания единой системы мер поддержки, направленной на частные высокотехнологичные компании, и снижения необоснованного административного давления со стороны органов власти, ввести единое понятие "высокотехнологичных компаний" в законодательство или закрепить постановлением правительства", - отмечается в документе.

По мнению Титова, такой подход, в частности, позволит предусмотреть специальные меры поддержки для таких компаний, определить особенности предоставления им финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе налогового, таможенного, валютного регулирования, предусмотреть дополнительные возможности в части режима "регуляторных песочниц".

Также бизнес-омбудсмен предлагает создать специальную налоговую инспекцию, работающую с высокотехнологичными компаниями, а в профилях и моделях рисков налоговых правонарушений Федеральной налоговой службы (ФНС) "предусмотреть особенности формирования налоговой базы субъектов инновационного предпринимательства".

Жалобы на налоговые органы

Титов сообщил, что получает жалобы от высокотехнологичных компаний на действия налоговых органов. Они вызваны как общей ситуацией с ужесточением налогового администрирования, так и неготовностью рядовых налоговых инспекций учитывать особенности работы высокотехнологичных компаний, уточнил он.

Так, высокотехнологичные компании, по его словам, сообщают о всех типичных проблемах налогоплательщиков: доначислениях, многочисленных камеральных проверках, обвинениях в сокращении налоговой базы.

При этом у налогоплательщиков - высокотехнологичных компаний - есть объективные особенности, выделяющие их из общего числа налогоплательщиков, заметил бизнес-омбудсмен. Среди них он назвал быстрый рост оборотов компании, систематическое заключение сделок с инновационной продукцией или объектами интеллектуальной собственности, значительное количество экспортных сделок и иностранных компаний-контрагентов, долгосрочные инвестиции и венчурный характер новых проектов.

"Опрос высокотехнологичных компаний - лидеров показывает, что в зависимости от размера компании налоговыми органами из одного или нескольких субъектов федерации могут направляться до двух сотен запросов на уточнение, предоставление дополнительных документов, в особенности по НДС. Может быть организовано несколько десятков камеральных и выездных проверок в месяц с запросом непредсказуемого объема документов, что фактически парализует деятельность компаний", - указал в докладе Титов.

Квоты на закупку высокотехнологичной продукции

Титов предложил ввести квоту в размере не менее 20% на закупку отечественной высокотехнологичной продукции государственными корпорациями и госорганами. "Необходимо рассмотреть следующие меры поддержки стимулирования спроса на инновационную продукцию: <…> введение квот на закупку отечественной высокотехнологичной продукции государственными корпорациями, федеральными и региональными органами государственной власти и местного самоуправления (не менее 20% от всего объема закупок в год)", - отмечается в документе.

Титов отметил, что в России предусмотрена обязанность по закупке инновационной продукции только для ограниченного числа заказчиков - всего 88 компаний, утвержденных распоряжением правительства №475-р от 21 марта 2016 года. В то же время, по его словам, в российском законодательстве "отсутствуют эффективные механизмы государственных закупок инновационной продукции, имеющиеся за рубежом, а именно - доконкурентные заказы (Pre-commercial procurement, PCP) и государственные закупки инновационных решенией (Public procurement of innovativative solutions, PPI)".

"При этом многие высокотехнологичные компании в России отмечают риск значительного падения спроса на инновационную продукцию в 2020-2021 годах, что связанно в том числе с сокращением зарубежных рынков сбыта", - указывает бизнес-омбудсмен.

В качестве других мер по стимулированию спроса на инновационную продукцию он назвал "формирование инструмента грантового софинансирования (до 50%) проектов технологичных компаний под разработку новой продукции, направленной на удовлетворение подтвержденного спроса крупнейших российских корпораций в инновационной и/или импортозамещающей продукции", "внедрение механизмов докункурентных заказов (PCP) и государственных закупок инновационных решений (PPI)".

При этом "идея простого запрета российским корпорациям покупать иностранную продукцию или технологии приведет с высокой вероятностью к насыщению рынка неконкурентоспособными решениями, в отсутствии конкуренции у отечественных производителей не будет стимула инвестировать в инновационное развитие собственной продукции", отметила омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, аппарат которой участвовал в подготовке доклада.