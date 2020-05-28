МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" в I квартале увеличила капзатраты на 36,2% - до 111,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистый убыток "Газпром нефти" по МСФО в I квартале составил 13,8 млрд рублей против прибыли в 107,9 млрд рублей годом ранее.

"Убыток обусловлен факторами влияния курсовых разниц в размере 37 млрд рублей в динамике год к году и переоценки активов в связи со снижением цен на нефть", - поясняется в отчете.

Выручка компании снизилась за отчетный период на 12% - до 515 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 81,4 млрд рублей, что на 54,6% ниже, чем в январе-марте 2019 года, свободный денежный поток - 22 млрд рублей.

Комментируя результаты работы компании в первом квартале 2020 года и ситуацию на нефтяном рынке, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что компания находится в устойчивом финансовом положении и имеет низкую долговую нагрузку, основная часть которой номинирована в рублях.

Он добавил, что компания продолжает реализацию ключевых проектов, и текущая ситуация на рынке не отражается на долгосрочных целях "Газпром нефти", заявленных в Стратегии-2030.

Добыча углеводородов

Добыча углеводородов компании, с учетом доли в совместных предприятиях, в I квартале 2020 года составила 24,8 млн тонн н.э., что на 6,7% выше, чем годом ранее.

"Этот результат обеспечен ростом добычи на Новопортовском месторождении и в Оренбургском регионе, на проектах по разработке нефтяных оторочек, а также на месторождениях Арктикгаза", - отмечает "Газпром нефть".

Добыча нефти и конденсата компании увеличилась на 4% в годовом выражении и достигла 15,92 млн тонн. Объем добычи газа вырос на 8,7% - до 10,74 тонн н. э. Рост был достигнут вследствие запуска газокомпрессорной станции на месторождениях ГПН Восток, увеличения объемов добычи на Новопортовском месторождении, месторождениях Арктикгаза и Оренбургского региона.

Объем переработки на собственных НПЗ "Газпром нефти" и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий в I квартале 2020 года составил 10,3 млн тонн, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 3,2%.

"Через премиальные каналы сбыта компания реализовала 5,7 млн тонн нефтепродуктов. За три месяца 2020 года "Газпром нефть" увеличила объемы продаж смазочных материалов и технических жидкостей на 28,6%", - отмечается в отчете.

Общее количество действующих АЗС компании в России увеличилось на 5,2% год к году вследствие аренды новых станций. Снижение среднесуточной реализации топлива через одну АЗС в России на 9,4% год к году обусловлено сложившейся рыночной конъюнктурой и ухудшением эпидемиологической обстановки в РФ, считают в "Газпром нефти".