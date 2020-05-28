Авиакомпания "Ижавиа" с июня возобновит регулярные полеты в Москву и Санкт-Петербург

ИЖЕВСК, 28 мая. /ТАСС/. Региональная авиакомпания "Ижавиа" с июня возобновляет регулярные перевозки в Москву и Санкт-Петербург, с июля начнут выполняться рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу, сообщается в четверг в официальной группе перевозчика "Вконтакте".

"Мы объявляем о возобновлении авиаперевозок по регулярным направлениям Ижевск - Москва - Ижевск и Ижевск - Санкт-Петербург - Ижевск с июня 2020 года. А также начиная с июля 2020 года авиакомпания "Ижавиа" будет выполнять рейсы по летним направлениям: Ижевск - Сочи - Ижевск, Ижевск - Симферополь - Ижевск и Ижевск - Анапа - Ижевск", - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии нового коронавируса. Среди предписанных мер - обеспечение социальной дистанции в самолетах, для чего авиакомпаниям придется брать на борт вдвое меньше пассажиров, чем предполагает размер самолета. Кроме того, служба рекомендовала обеспечивать сотрудников и пассажиров масками, перчатками и антисептиками, а также контролировать их температуру и периодически дезинфицировать оборудование.

В начале мая гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников рассказал ТАСС, что в апреле пассажиропоток авиакомпании сократился в 22 раза, количество выполняемых рейсов - в девять раз. Доходы предприятия сократились на 93%. Изменилась также работа самого аэропорта. Позднее министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев сообщил, что "Ижавиа" ожидает более 230 млн рублей субсидий от правительства РФ в связи с потерями из-за пандемии коронавируса.

Правительство РФ в середине мая выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией из-за распространения коронавируса. Субсидию можно будет потратить на зарплаты персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.