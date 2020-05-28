Титов: снижение ВВП России может достичь 5,5% в 2020 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Снижение ВВП России может достичь 5,5% в 2020 году по сравнению с прошлым годом на фоне последствий пандемии и резкого снижения цен на нефть, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

"Россия столкнулась с двойным ударом по экономике, помимо последствий пандемии коронавируса и ограничительных мер, негативное влияние оказывает резкое падение цен на нефть и другие ресурсы. В результате негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику, падения цен на нефть, а также от отсутствия активной и масштабной стимулирующей политики ожидается, что в 2020 г. темпы сокращения ВВП России (-5,5%) окажутся больше, чем среднемировой показатель (-3%)", - говорится в докладе.

Отмечается, что результаты экономического развития России за последние 10 лет привели к тому, что перед началом кризиса 2020 года темпы роста ВВП, инвестиции в основной капитал и реальные располагаемые доходы населения находились на низком уровне. "Поэтому несмотря на то, что прогнозируемое снижение ВВП до -5,5% не кажется столь масштабным, для экономики России это будет носить драматический характер", - подчеркивается в докладе бизнес-омбудсмена.

Согласно докладу, к нынешнему кризису российская экономика подошла после десятилетней стагнации в отличие от кризиса 2008-2009 годов. Так, с 2008 года ВВП России вырос на 11%, при этом в среднем по миру накопленным итогом рост составил 45%, а по развивающимся странам - 70%.

Кроме того, в период 2013-2016 годов реальные располагаемые доходы населения в среднем ежегодно снижались на 1,2% и, несмотря на незначительный рост в последующие периоды, к концу 2019 года они находились на уровне 2011 года. В то же время в большинстве других стран в среднем за период темпы прироста реальных располагаемых доходов составляли 1,5-2%.

Также с 2008 года по 2014 год доля инвестиций в основной капитал в России снизилась на 0,6 процентных пункта, несмотря на то, что к 2019 году этот показатель увеличился до 24,3%, Россия по-прежнему уступает многим развивающимся странам.

В докладе отмечается, что для сохранения потенциала экономики и ее успешного перезапуска требуется проведение активной стимулирующей политики и реализация стратегии несырьевого роста, а также расширение объема и качества поддержки бизнеса на фоне пандемии и падения цен на нефть.