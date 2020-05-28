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Поставки газа через ГТС "Газпрома" российским потребителям снизятся на 5,8%

Их планируемый объем определен на уровне 226,1 млрд куб. метров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году планирует поставить через газотранспортную систему (ГТС) потребителям РФ 226,1 млрд куб. м газа против 240 млрд куб. м в 2019 году. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов в интервью корпоративному журналу.

"В 2019 году Группой "Газпром" было реализовано потребителям России через газотранспортную систему (ГТС) ПАО "Газпром" 240 млрд куб. м природного газа. <...> Планируемый объем поставки газа Группой "Газпром" потребителям России через ГТС ПАО "Газпром" в 2020 году определен на уровне 226,1 млрд куб. м при условии средних температурных режимов в предстоящий осенне-зимний период", - отметил Маркелов.

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