Кабмин выделит более 1 млрд рублей на возврат налогов самозанятым

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство выделит более 1 млрд рублей на возврат налога за 2019 год самозанятым россиянам. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"На эти цели мы выделим 1 млрд 600 млн рублей", - сказал он.

Мишустин напомнил, что самозанятые получат назад уплаченный ими в 2019 году налог на профессиональный доход. По словам премьера, для получения этих средств гражданам не придется направлять заявления в Федеральную налоговую службу, вся работа будет организована в автоматическом режиме. "Получателю средств необходимо лишь мобильное приложение "Мой налог" и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства", - добавил глава кабмина.

Поручения о поддержке самозанятых ранее дал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что кабмин должен предоставить индивидуальным предпринимателям право на уменьшение суммы страховых взносов за 2020 год на величину одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а самозанятым выделить из федерального бюджета сумму в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход. Кроме того, он указал на необходимость вернуть самозанятым налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.