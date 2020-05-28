Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве у польской компании

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сереем Данквертом средств у польской "Млековита" не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании "Млековита", - сказала она.

По ее словам, Россельхознадзор предъявит иск лицам, которые обратились в Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве. "Аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В. (о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом средств у польской компании - прим. ТАСС) ранее поступали в Генеральную прокуратуру РФ.<...> В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшим к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц", - сказала она.

В четверг московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита", заявившего о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора Данквертом. Заявитель утверждает, что с него требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию.