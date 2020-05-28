Польская "Млековита" опровергла сообщения о вымогательстве взятки чиновниками из РФ

ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Польская компания "Млековита" в четверг выступила с опровержением информации о том, что чиновники Россельхознадзора вымогали у руководства фирмы взятку за снятие ограничений на поставки ее продукции из Польши в Россию.

"Такой ситуации не было. Это какая-то странная информация", - сказала корреспонденту ТАСС пресс-секретарь "Млековиты" Адрианна Сапиньская.

Ранее 28 мая стало известно, что московская полиция начала проверку по заявлению представителя президента польской компании "Млековита", заявившего о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и его заместителем. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции "Млековиты" из Польши в Россию. Встреча сторон проходила в ноябре прошлого года на Пресненская набережной.

По заявлению начата доследственная проверка на наличие признаков состава преступления. По ее итогам будет принято решение либо об отказе в возбуждении дела, либо о возбуждении дела. Проверка может проводиться до 30 дней.