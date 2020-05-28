Возможный достройщик "Северного потока - 2" вышел из порта Мукран в Германии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2", вышел из порта Мукран на севере Германии, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов.

Ранее судно вышло из порта и направилось на юго-восток. В настоящее время судно стоит в заливе Прорер Вик напротив Бинца.

Как ранее сообщили ТАСС в компании - операторе проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода хранятся на терминале. При этом на соседнем причале в Мукране находится трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО "МРТС". Ранее она также называлась одним из претендентов на участие в завершении проекта. Однако отмечалось, что баржа не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым для работ в территориальных водах Дании, так как не оснащена системой динамического позиционирования.

Путь "Академика Черского", который с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот", в Балтийское море начался в феврале. Тогда судно покинуло Находку, обогнуло Африку и далее через Атлантический океан прибыло в Балтийское море. Простояв несколько дней в Гданьском проливе недалеко от Калининграда, "Академик Черский" отправился на север Германии.

Согласно данным портала MarineTraffic, по дороге в Мукран судно прошло мимо острова Борнхольм с юго-востока от него. 30 октября Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока - 2" как раз по маршруту к юго-востоку от острова.

Проект газопровода

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. При этом в январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод запустят.