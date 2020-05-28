Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство России на этой неделе завершает подготовку общенационального плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны. Как сообщили в пресс-службе кабмина, об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на совещании об объемах финансирования мероприятий этого плана, который будет реализовываться до конца 2021 года.

"На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней", - сказал премьер.

По его словам, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. "Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения", - подчеркнули в пресс-службе.

В совещании приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также федеральные министры.

План действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, поручил подготовить президент России Владимир Путин. Правительство должно представить документ к 1 июня.