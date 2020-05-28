Reuters: Россия пока не одобрила продление текущих квот ОПЕК+ до конца 2020 года

ТАСС, 28 мая. Россия пока не согласилась с предложением ряда стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией продлить максимальные квоты по сокращению добычи до конца 2020 года. Об этом сообщают источники агентства Reuters в российских компаниях.

До этого источники ТАСС говорили, что российские нефтяники обсуждают возможность поддержания сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ на уровне 2,5 млн б/с не только в мае - июне, но и в последующие месяцы, хотя по условиям соглашения Россия должна была постепенно восстанавливать объемы извлечения нефти после июня.

Оно уточняли, что этот вопрос поднимался 26 мая на встрече руководителей компаний с министром энергетики России Александром Новаком, но пока достичь единой позиции по этому вопросу не удалось.

Источник Reuters в ОПЕК говорил, что Саудовская Аравия считает, что рынку нефти все еще необходима поддержка. По его словам, правительство России поддерживает эту позицию, но ряд компаний пока отказываются согласовать эти меры. По их мнению, необходимо подождать, чтобы понять, насколько сможет восстановиться спрос после возобновления авиационных перевозок.

О соглашении

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 г. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.