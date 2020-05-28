ЦБ ожидает дальнейшего ухудшения качества кредитов и роста частоты дефолтов компаний

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля российских банков и значительного роста частоты дефолтов компаний из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в Обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ РФ.

"В отчетности на 1 апреля 2020 г. доля кредитов IV и V категорий качества составила 12,4% по кредитам в рублях и 9,4% по кредитам в валюте, что ниже уровня на 1 октября 2019 г. на 0,6 и 0,4 п. п. соответственно. Однако в дальнейшем можно ожидать ухудшения качества кредитного портфеля. Значительный рост частоты дефолтов ожидается в таких отраслях, как гостинично-ресторанный бизнес (как минимум в 3 раза, до 11-13%), торговля и производство товаров не первой необходимости (как минимум в 2-3 раза, до 9-10%)", - отмечается в обзоре.

Также, согласно данным ЦБ, ожидается существенное ухудшение финансового положения и рост частоты дефолтов как минимум в 2,5 раза, до 6-7% в год, по компаниям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом. "На данные компании приходится существенный объем задолженности по кредитам в иностранной валюте (задолженность $10,9 млрд на 1 апреля 2020 г.), при этом у компаний практически отсутствует валютная выручка для обслуживания долга", - сообщает регулятор.

Риски валютной ликвидности

По данным Банка России, девалютизация банковских активов и пассивов за последние годы существенно уменьшила уязвимость российских банков к рискам валютной ликвидности.

"Запас ликвидной части иностранных активов в иностранной валюте банковского сектора оставался достаточным для противостояния рискам, связанным с повышенной рыночной волатильностью. Таким образом, благодаря проводимой Банком России политике девалютизации, за последние годы существенно снизилась уязвимость российских банков к рискам валютной ликвидности", - отмечается в обзоре.

По данным ЦБ, в начале 2016 года доли валютных активов и пассивов в балансе российских банков находились на уровне 35% и 33% соответственно, на 1 апреля 2020 года они составляли 23% и 22%. Регулятор сообщает, что за последние четыре года доля валютных кредитов в корпоративном кредитном портфеле снизилась с 40% до 28% - прежде всего в отраслях, не имеющих достаточной валютной выручки (в недвижимости - на 26%, в строительстве - на 77%), - валютизация депозитов и средств на счетах нефинансовых организаций и НФО снизилась за этот период на 12,5% пункта, до 35,7%.

"В то же время доля валютной составляющей остается значимой в балансах ряда банков, в результате чего ослабление рубля приводит к существенному увеличению величины активов, взвешенных по риску, и снижает значения нормативов достаточности капитала", - говорится в документе.

В связи с этим регулятор дал возможность кредитным организациям в течение шести месяцев принимать операции в иностранных валютах в расчет обязательных нормативов и собственных средств (капитала) по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России по состоянию на 1 марта 2020 года.

Поддержка экономики

Российский финансовый сектор и банковская система находятся в достаточно здоровом состоянии, чтобы справиться с возникшими шоками и поддержать кредитование экономики, отмечается в документе.

"Российская экономика в результате пандемии COVID-19 и падения цен на нефть столкнулась с беспрецедентным шоком, однако финансовый сектор и банковская система находятся в достаточно здоровом состоянии, чтобы справиться с возникшими шоками сейчас и поддержать кредитование экономики, когда она перейдет в восстановительную фазу", - подчеркивается в обзоре.

ЦБ также указывает, что временные регуляторные послабления и снижение макропруденциальных надбавок позволят банкам постепенно адаптироваться к ситуации и сохранить финансовую устойчивость.

По оценкам Банка России, у банковской системы есть достаточный запас капитала для покрытия рисков. "Для снятия части рисков необходимы также меры поддержки заемщиков со стороны правительства. Несмотря на профицит ликвидности в банковском секторе в целом, для создания комфортных условий его работы оправданным является проведение Банком России регулярных аукционов репо на длительный срок", - отмечается в документе.

"Кроме макропруденциальных буферов, банки также обладают значительным запасом капитала в 5 трлн рублей (с учетом надбавки за системную значимость и надбавки поддержания капитала), которого достаточно для покрытия возможных потерь по кредитам в случае реализации негативного стрессового сценария развития экономики", - говорится в обзоре.

Реструктурированные кредиты

Доля реструктурированных на фоне пандемии розничных кредитов в российских банках по состоянию на 13 мая достигла 1,2% от всех действующих кредитных договоров. "Пока качество кредитных портфелей достаточно стабильно (доля ссуд с просроченной задолженностью более 90 дней составляет 7,9% по необеспеченным потребительским кредитам и 1,4% по ипотечным кредитам на 1 апреля 2020 г.), но это сопровождается растущей долей реструктурированных кредитов (1,2% действующих договоров за период с 20 марта по 13 мая)", - указывает в обзоре регулятор.

По оценкам ЦБ, размер совокупной задолженности по розничным кредитам, которые подпадают под кредитные каникулы, составляет около 7 трлн рублей. При этом потребность в кредитных каникулах возникнет не у всех заемщиков, а преимущественно у людей, работающих в наиболее пострадавших отраслях. На них может приходиться до трети действующих кредитов. "За период с 20 марта по 6 мая в кредитные организации было подано около 1,4 млн обращений о реструктуризации (210 тыс. в рамках закона о кредитных каникулах), из которых более половины были удовлетворены", - отмечает регулятор.

В целом рост долговой нагрузки населения в четвертом квартале 2019 года - первом квартале 2020 года замедлился после введения Банком России показателя долговой нагрузки (ПДН) и повышения макропруденциальных надбавок по необеспеченным кредитам с 1 октября 2019 года. "Тем не менее, высокая доля кредитов с ПДН свыше 80% на фоне снижения доходов населения является фактором риска", - указывает ЦБ.

Риски некредитных финансовых организаций

Снижение цен на нефть, высокая волатильность на фондовом рынке и распространение коронавирусной инфекции продолжают нести риски для страховых и брокерских компаний, а также негосударственных пенсионных фондов (НПФ), говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

В частности, страховщики могут лишится в 2020 году основной поддержки в виде активного спроса физических лиц на кредитные ресурсы, ранее выступавшего драйвером роста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев. "Ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, сопровождающиеся снижением платежеспособности населения и ограничением бизнес-активности, окажут негативное влияние на дальнейшее развитие рынка страхования", - пояснили в ЦБ.

В ЦБ также отметили, что уже по итогам 2019 года страховые организации впервые с 2009 года не смогли нарастить объем собранных страховых премий, а сборы по страхованию жизни снизились на 9,5%. Это произошло в условиях невысокой доходности, демонстрируемой инвестиционными продуктами по страхованию жизни, относительно банковских депозитов. В то же время снятие запрета на деятельность страховых агентов и страховых брокеров в интернете по добровольным видам страхования и ОСАГО должно оказать поддержку продажам страховых продуктов.

НПФ, брокеры и ПИФы

Текущие кризисные условия также увеличивают риски возникновения отрицательных доходностей в портфелях НПФ и, как следствие, риски покрытия фиксированных обязательств перед застрахованными лицами по результатам пятилетнего периода, говорится в материале ЦБ. Тем не менее данные риски нивелируются накопленным доходом от инвестирования пенсионных накоплений за последний период, не гарантируемым фондами при фиксировании обязательств, а также величиной созданного фондами резерва по обязательному пенсионному страхованию и необходимостью фиксирования обязательств в каждом году только перед лицами, у которых в этот год заканчивается очередной пятилетний период.

В ЦБ также отметили, что за I квартал 2020 года стоимость портфеля пенсионных накоплений уменьшилась незначительно - на 1%, до 2,822 трлн рублей, пенсионных резервов - на 2%, до 1,386 трлн рублей, несмотря на волатильность. Столь незначительное изменение было связано с существенной долей облигаций в портфелях НПФ, а также с оценкой части финансовых инструментов по амортизированной стоимости. Таким образом, пенсионные фонды не оказали существенного давления на фондовый рынок в период повышенной волатильности, добавили в ЦБ.

Спрос на услуги брокерских организаций вырос ввиду ценовых колебаний на фондовом рынке, отметили в ЦБ. В частности, несмотря на снижение индексов, в марте объем портфеля ценных бумаг и денежных средств клиентов вырос на 4% и 40% соответственно, что в том числе говорит об отсутствии массового оттока клиентских активов из отрасли, считают в ЦБ.

На пике, с 1 по 19 марта, объем портфеля брокеров снижался на 12%, до 197 млрд рублей, однако объем сокращения стоимости портфеля ценных бумаг не оказывал существенного влияния на финансовую устойчивость брокерских организаций, так как не превосходил объем их капитала. Вместе с тем регулятор полагает, что сложившаяся ситуация несет потенциальные риски для брокеров вследствие снижения стоимости портфеля ценных бумаг, возможного неисполнения обязательств клиентами по маржинальным операциям, роста обязательств из-за неблагоприятного изменения курса валюты, а также нехватки ликвидных активов. В случае курсовой нестабильности оказать влияние на брокерские организации могут валютные операции и обязательства по данным сделкам.

Кроме того, потенциальное снижение котировок на фондовом рынке несет риски для клиентских портфелей. Это связано с тем, что обязательства клиентов перед брокерами в основном обеспечены ценными бумагами, которых при падении рынка может не хватить.

По сравнению с оттоком, произошедшим в кризисных 2008 года и 2014 года, снижение вложений в ПИФ за I квартал 2020 года является не таким значительным, стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за данный период снизилась на 6,5%, до 4,2 трлн рублей. Это связано в том числе с изменившимся поведением инвесторов в условиях кризисных явлений, пояснили в ЦБ. В то же время спрос инвесторов на номинированные в валюте активы вырос, что привело к притоку вложений в фонды, преимущественно инвестирующие в иностранные активы. В ЦБ добавили, что драйверами индустрии ПИФ остаются сохраняющиеся низкие ставки по депозитам, развитие технологий и онлайн-каналов дистрибуции, а также повышение финграмотности населения.