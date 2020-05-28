Рыболовная отрасль РФ получила право на льготные инвестиционные кредиты

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Компании, занимающиеся экспортоориентированным рыболовством, рыбоводством, а также переработкой продукции растениеводства и животноводства, дикорастущих плодов, ягод и семян и других лесных ресурсов, смогут воспользоваться инвестиционными и краткосрочными кредитами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление № 748 от 26 мая 2020 года, в соответствии с которым расширен перечень направлений целевого использования льготных кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Постановление правительства РФ предусматривает, что компании, представляющие отрасли рыболовства и рыбоводства, переработки, занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков смогут воспользоваться инвестиционными и краткосрочными кредитами (до 15 лет и 1 года соответственно)", - отмечается в сообщении.

По мнению представителей министерства, данные меры позволят увеличить производство экспортно ориентированной сельхозпродукции и поддержат отечественных производителей на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Документом также предусматривается включение новой категории организаций, осуществляющих реализацию сельхозпродукции и оказывающих услуги по перевалке и (или) хранению такой продукции (оптово-распределительные центры, инфраструктурные проекты и элеваторы), в перечень организаций, имеющих право на льготы.

Ранее правительство РФ приняло решение об отмене на 2020 год требований по увеличению экспорта аграриями, заключившими соглашения о повышении конкурентоспособности. Как уточнили в Минсельхозе, это позволит производителям сельхозпродукции пользоваться льготными займами в период экономических ограничений, вызванных новым коронавирусом.