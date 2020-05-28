МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" в мае полностью выполнила условия сделки ОПЕК+, сократив добычу нефти в строгом соответствии с квотой компании. Об этом сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции.

"В мае мы полностью соответствуем квоте, поэтому нам догонять ничего в июне не нужно. В июне мы также идем по квоте. Никакого дополнительного сокращения не потребуется", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, сокращают ли компании пропорционально свою добычу, Янкевич отметил, что распределением квот занимается Минэнерго. Тем не менее он добавил, что, по его данным, нефтяники снижают добычу пропорционально. Ранее об этом говорил и министр энергетики Александр Новак.

Янкевич также отметил, что не стоит ожидать роста добычи нефти у компании в этом году из-за соглашения ОПЕК+. При этом он не исключил, что условия сделки могут быть пересмотрены в этом году.

"Газпром нефть" позитивно оценивает влияние сделки ОПЕК+ на рынок нефти и отмечает "хорошую дисциплину" стран - участниц, заявил Янкевич. "Мы видим хорошую дисциплину [стран - участниц сделки ОПЕК+], поэтому это вселяет в нас уверенность, что сделка будет работать. Она работает, и мы достаточно позитивно на это смотрим", - сказал он.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.