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Счетная палата готовит предложения, обязывающие руководство госкомпаний раскрывать доходы

Как отмечается, в настоящее время менеджмент акционерных обществ с госучастием не обязан раскрывать сведения о доходах
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Счетная палата готовит предложения, обязывающие топ-менеджмент госкомпаний раскрывать свои доходы, сообщили ТАСС в пресс-службе контрольного ведомства.

"В настоящее время вопрос по раскрытию менеджментом госкомпаний сведений о доходах находится в стадии выработки предложений", - отметили в Счетной палате.

Там пояснилли, что сейчас менеджмент акционерных обществ с госучастием не обязан раскрывать сведения о доходах. Исключения составляют только госкомпании, созданные на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом и правительством РФ - их топ-менеджмент обязан предоставлять сведения доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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