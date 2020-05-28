Сбербанк выдал льготный кредит на 3 млрд рублей "Уральским авиалиниям"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сбербанк выдал льготный кредит на сумму 3 млрд рублей авиакомпании "Уральские авиалинии", следует из сообщения банка.

"Сбербанк выдал льготный кредит на сумму 3 млрд рублей авиакомпании "Уральские авиалинии" по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Сбербанк открыл авиакомпании кредитную линию по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев", - указано в релизе.

"Помимо льготного кредита, мы продлили срок действия подписанной ранее кредитной линии еще на три года, до октября 2023 года, подтвердив тем самым намерения банка и компании продолжить сотрудничество на долгосрочной основе", - сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Выдача первого транша по данной кредитной линии состоялась 28 мая 2020 года. Таким образом, авиакомпания "Уральские авиалинии", входящая в топ-5 авиакомпаний РФ и включенная в перечень системообразующих предприятий российской экономики, стала одной из первых компаний, получивших льготное финансирование в рамках постановления правительства РФ № 582.