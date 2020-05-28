Нефть марки Brent перешла в "зеленую зону" и растет на 1,7%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту после падения в ходе торговой сессии на 3,2% и торгуется на уровне $35,33 за баррель, что на 1,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные биржи на 18:51 мск.

К 19:00 мск нефть марки Brent росла до $35,16 за баррель (+1,2%), а нефть сорта WTI - до $33,29 за баррель (+1,5%).

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи снижается на 0,8% - до 70,42 рубля, а курс евро теряет 0,3% и торгуется на отметке 77,95 рубля.