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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Альфа-банка разрешил сотрудникам не приходить в офис до конца года

При этом, по словам Владимира Верхошинского, сотрудников при желании выйти в офис не будут ограничивать

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский разрешил сотрудникам кредитной организации, несмотря на постепенное снятие в российских регионах режима самоизоляции, продолжить работу в удаленном формате до конца 2020 года. Об этом он заявил в своем видеообращении, подлинность которого ТАСС подтвердили в пресс-службе банка.

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"Сейчас мы разрабатываем целевой формат работы, который будет на следующий год, на следующие два, а, может быть, на следующие много лет. И мы хотим его сделать качественно, по-взрослому, без спешки. Понять ваши желания, предпочтения, решить технологические вопросы, выбрать лучший вариант. Когда мы определимся с этим, мы обязательно о нем расскажем. Но, как я сказал, все работает, спешки нет, проекты идут даже быстрее, чем ожидали. Поэтому мы приняли решение, что мы не будем административно, директивно кого-то возвращать, загонять в офис. До конца 2020 года все могут продолжать работать удаленно", - сказал он.

При этом, по словам Верхошинского, сотрудники в случае желания выйти в офис, не будут ограничены в своем праве. Однако окончательное решение по формату работы сотрудников будет приниматься руководителями на местах.

В настоящий момент около 10 тысяч сотрудников Альфа-банка из-за распространения коронавируса работают в удаленном режиме.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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