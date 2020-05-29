В Приморье ввели онлайн-очередь на въезд в Китай для грузовиков

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Электронную очередь для грузоперевозчиков, желающих въехать на территорию Китая из Приморья, ввели власти региона. Как сообщается в пятницу на сайте краевого правительства, очередь будет формироваться из заявок, поданных за два дня до выезда.

22 мая власти Приморья ограничили проезд новых грузовиков к автомобильным пунктам пропуска из-за образовавшихся там очередей. С тех пор общее количество автомобилей в этих очередях сокращается примерно на 100 каждый день.

"2 июня ожидается возобновление движения через границу вновь прибывающих автомобилей. Для оптимизации этого процесса разработан временный порядок передвижения грузовых транспортных средств на прилегающих к пунктам пропуска территориях. Он будет осуществляться в порядке очереди, сформированной на основе заявок, оформляемых участниками внешнеэкономической деятельности через сайт правительства Приморского края", - говорится в сообщении.

Желаемая дата прибытия транспортного средства в пункт пропуска должна быть установлена не ранее, чем через двое суток после подачи заявки. Исходя из прогнозной суточной пропускной способности конкретного пункта пропуска составляется перечень грузовиков, которые могут прибыть к пограничному пункту.

Очереди на границе между Приморским краем и китайской провинцией Хэйлунцзян появились после подозрения на коронавирус у одного из водителей и сокращения китайскими властями пропуска по всем КПП до 10 машин в день. Диагноз у водителя не подтвердился, на прошлой неделе движение было восстановлено.

По данным Дальневосточного таможенного управления, за последние сутки количество грузовиков на въезде в КНР на приморских пунктах пропуска уменьшилось на 98 - до 275 машин. В понедельник, 25 мая зампред правительства Приморья Александр Костенко заявил, что к 1 июня на границе не должно быть очередей из грузовых машин.