Володин назвал увеличение пособия по уходу за ребенком в числе главных решений Думы за май

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Принятие поправок об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также о поддержке туристической отрасли, представителей малого и среднего бизнеса, введение налоговых послаблений для граждан стали главными решениями Госдумы за май. Об этом в пятницу заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Государственная дума продолжает законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов - представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых. Также был принят ряд значимых изменений в Налоговый кодекс: уменьшена налоговая нагрузка на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО", - приводится на сайте Думы ответ Володина на вопрос об итогах работы палаты за месяц.

Кроме того, продолжил Володин, "инициированные президентом доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля будут освобождены от НДФЛ", а граждане получат положенные им выплаты в полном объеме. "Этот вопрос на контроле у депутатов", - заверил спикер.

Отдельно председатель палаты выделил работу комитета по бюджету и налогам, который подготовил к принятию законопроекты по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии, в том числе проекты о налоговых льготах и поддержке кредитных должников. "Например, благодаря работе комитета экономия на процентах при предоставлении гражданам кредитных каникул не будет признаваться материальной выгодой и облагаться налогом", - заметил он.

"Самыми активными были Андрей Макаров ("Единая Россия"), Николай Коломейцев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Шеин ("Справедливая Россия")", - резюмировал Володин.