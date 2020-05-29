Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,83 рубля

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,48% - до отметки 70,825 рубля, курс евро вырос на 0,34% - до 78,3625 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:14 мск курс доллара находился на отметке 70,685 рубля (+0,28%), а курс евро - 78,48 рубля (+0,49%)

К 10:21 мск индекс Мосбиржи теряет 0,73%, до 2759,69 пункта, РТС находится на уровне 1228,87 пункта (-1,04%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 1,55% - до $35,47 за баррель. Цена барреля нефти сорта WTI снижается на 2,28% - до $32,94.