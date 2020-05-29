Сечин: "Роснефть" выполнит все контрактные обязательства по поставкам нефти

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти, несмотря на снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении компании.

"Несмотря на сокращение добычи в рамках реализации соглашения ОПЕК+, "Роснефть" без всякого сомнения строго выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами", - сказал он.

Ранее первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров сообщал, что компания снизит добычу в 2020 году в рамках сделки ОПЕК+ на 24 млн тонн. Добыча жидких углеводородов по итогам 2019 года составила 230,2 млн тонн.

При этом компания будет переносить основное снижение добычи в рамках ОПЕК+ на низкорентабельные проекты.

"Роснефть" продолжит разработку новых месторождений в период сделки ОПЕК+, компания выберет активы для сокращения на основе экономической эффективности.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренности, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.