"Почта России" будет доставлять лекарства в аптеки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Почта России" будет доставлять лекарства и другие товары в аптеки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Почта России" займется доставкой лекарств и других товаров аптечного ассортимента. В планах - до конца года охватить более чем 9 000 аптек. Для того, чтобы этого достигнуть, "Почта России" планирует выстраивать партнерство с отраслевыми площадками-агрегаторами и профильными маркетплейсами, на которых аптеки формируют заказы у производителей товаров аптечного ассортимента", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что такое взаимодействие позволит существенно расширить ассортимент аптечных пунктов, особенно в отдаленных населенных пунктах, ускорит движение необходимых лекарств от производителя и дистрибьютора до конечной точки, а также позволит экономить на логистике и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи на 25%.

"Сейчас речь идет о доставке до аптечного пункта. В перспективе "Почта России" прорабатывает функцию бесконтактной курьерской доставки лекарств от аптеки до конечного покупателя", - добавили в компании.

Стратегия реализации направления предполагает три этапа. Первый этап - тестирование логистики до аптек по товарам, не требующим специальных условий хранения и транспортировки. Уже сейчас реализована доставка медицинских изделий, санитарных и защитных средств с отгрузкой со склада производителей в 108 аптек в 38 населенных пунктах регионов Урала, Сибири и Северо-Западного федерального округа. Всего в данный этап планируется включить не более 200 аптечных пунктов.

Второй этап предполагает расширение ассортимента с возможностью перевозить более сложные товары, требующие лицензирования. Третий этап - развитие сервиса для аптек в области розничной логистики для доставки лекарств конечным покупателям.