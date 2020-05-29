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Источник: Сахалин ведет с "Аэрофлотом" переговоры о выкупе дальневосточной "Авроры"

Держателем 51% акций "Авроры" сейчас является "Аэрофлот"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сахалинская область готова выкупить у "Аэрофлота" пакет акций дальневосточной авиакомпании "Аврора"; регион уже начал переговоры с авиаперевозчиком. Об этом сообщил ТАСС источник в отрасли со ссылкой на письмо губернатора Валерия Лимаренко на имя гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева.

Держателем 51% акций "Авроры" сейчас является "Аэрофлот". Еще 49% акций владеет правительство Сахалинской области.

"Рассмотрев ваше предложение о приобретении пакета акций АО "Авиакомпания "Аврора", сообщаю, что правительство Сахалинской области готово начать переговоры по данному предложению", - говорится в письме Лимаренко, подлинность которого подтвердил источник.

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