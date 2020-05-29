ФПК не фиксирует взрывного спроса на билеты после отмены социальной дистанции в поездах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) начала с сегодняшнего дня продажу билетов без учета социальной дистанции между пассажирами, но взрывного спроса на них пока не наблюдается. Об этом сообщил в эфире программы "Время покажет" на Первом канале генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Мы не видим взрывного роста реализации билетов (с момента отмены социальной дистанции для пассажиров поездов - прим. ТАСС), и в первую очередь, это, наверное, связано с теми ограничениями, которые действуют в регионах. Сейчас средняя населенность поездов составляет около 30-35%, поэтому, даже несмотря на то, что мы открыли продажу на все места, если вы купите билет, вероятность того, что у вас окажется попутчик, она не очень высокая", - сказал Иванов.

Глава ФПК напомнил, что компания рекомендует пассажирам носить маски во время путешествия.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили ТАСС, что холдинг с 29 мая возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами. РЖД таким образом следуют временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором.

Роспотребнадзор 25 мая опубликовал рекомендации для железнодорожного транспорта на двух этапах выхода из пандемии коронавируса - при частичном и полном снятии ограничений.

Документ описывает и порядок возврата билетов. На первом этапе предлагается сохранить технологию дистанционного отказа от поездки и возврата проездных документов, оформленных в билетной кассе. В режиме снятия ограничений действовать она уже не должна.

Подорожание билетов

ФПК не будет увеличивать цены на билеты в условиях необходимости обрабатывать поезда и принимать меры предосторожности из-за пандемии.

"Нет, цена за билет не увеличится, цена останется на том же уровне, на котором она и была", - сказал директор ФПК, отвечая на вопрос о том, как повлияет необходимость дезинфекции и обработки поездов на стоимость проезда.

Иванов напомнил, что цены на билеты в регулируемом сегменте определяются Федеральной антимонопольной службой России.

Поезда сделали безопасными

"Российские железные дороги" ранее сообщали, что оборудовали поезда дальнего следования бесконтактными инфракрасными термометрами для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников в условиях пандемии и распространения коронавируса.

Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Во всех поездах проводят тщательную уборку не реже четырех раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.