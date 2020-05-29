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Пандемия коронавируса нового типа

Ростуризм будет в онлайн-режиме сообщать о готовности регионов к приему туристов

Туристы смогут узнать, как можно перемещаться внутри региона, требуется ли соблюдение самоизоляции и предоставление справок об эпидокружении

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ростуризм планирует со следующей недели начать публиковать на своем портале Russia.Travel информацию о готовности регионов РФ принимать туристов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Мы планируем со следующей недели на портале Russia.Travel в разделе "Регионы" размещать информацию о том, каким образом, с какого числа и на каких условиях туристам можно посетить тот или иной субъект РФ, какая инфраструктура там сейчас доступна", - сказали в Ростуризме.

Туристы в том числе смогут узнать, как можно перемещаться внутри региона, требуется ли соблюдение самоизоляции, предоставление справок об эпидокружении, включая информацию о COVID-19. Информация постоянно будет обновляться по мере поступления новых данных.

Российская туристическая отрасль начнет поэтапный выход из карантинных мер 1 июня. На первом этапе смогут открыться объекты санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией, в некоторых регионах обсуждается возможность открытия апарт-отелей и туристических баз с коттеджным размещением. Даты и скорость снятия ограничений будут зависеть от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе, решение будет принимать руководство субъекта РФ.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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