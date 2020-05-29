"Лукойл" выделил 652 млн рублей на закупку ИВЛ и другого медоборудования для регионов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания "Лукойл" направила более 652 млн рублей в 22 российских региона в качестве помощи на борьбу с пандемией коронавируса. Большая часть этих средств пошла на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты для врачей.

Так, современными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторами для пациентов, функциональными кроватями, электрокардиографами и другим оборудованием обеспечена Центральная районная больница Усинска в республике Коми, защитные костюмы для медиков приобретены для стационара городской больницы в Когалыме (ХМАО-Югра), говорится в сообщении компании. Компания также оказала помощь при строительстве инфекционного госпиталя в Саратовской области.

Более 125 млн рублей было направлено на помощь уязвимым слоям населения в 11 регионах России. Средства пошли на закупку продуктовых наборов для пожилых граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, школьникам из малоимущих семей приобретены планшеты для дистанционного обучения.

"Лукойл" также направил $900 тыс. на лечение пациентов и борьбы с распространением заболевания в странах присутствия: Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Ираке, Италии, Казахстане, Македонии, Мексике, Молдавии, ОАЭ, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистане и Хорватии.