Индекс промышленного производства в Карелии за четыре месяца 2020 года вырос на 13%

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Карелии за первые четыре месяца 2020 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Это самый большой рост индекса производства за последние годы, сообщил журналистам министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"Если сравнивать январь-апрель 2020 года с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства составил 113%. Такого индекса давно не было в Карелии. По итогам 2019 года он был 99%, ранее 102-103%", - сказал Ермолаев.

Достигнуть такого результата удалось, в том числе благодаря решениям, принятым властями Карелии в период действия ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Так в Карелии не приостанавливали работу все системообразующие предприятия, а также связанные с ними в цепочки организации. Кроме того, руководство региона оказало поддержку предприятиям с перестройкой работы в период новых условий распространения инфекции.

"Конечно, есть и пострадавшие от введения ограничительных мер. Малый и средний бизнес понес серьезные потери. Это, безусловно, отразится на показателях экономики. Но, повторюсь, крупные предприятия, которым мы все это время помогали решать вопросы, связанные с экспортом, кадрами, с обеспечением защитными масками и безопасной организацией командировок необходимых специалистов из других регионов, в целом показали стабильность и даже рост", - отметил министр.

В Карелии также продолжают увеличивать объем средств на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе их инвестиционной деятельности даже в период пандемии. Власти ведут строительство инфраструктурных объектов к важным туристским центрам - дороги к горнолыжному центру Чална и вотчине карельского Деда Мороза - Талви Укко, в рамках индивидуальной программы развития Карелии появится дорога к Беломорским петроглифам. Расширен также перечень расходов инвесторов, которые они смогут вернуть за счет республиканского бюджета: 150 млн рублей уже направлены на эти цели, такую же сумму выделят на компенсацию за приобретение техники и оборудования

"Из года в год сумма поддержки увеличиваются. Если в 2018 году из бюджета республики выделялось 40 млн рублей, то в 2019 году - 461 млн. В прошлом году нам удалось привлечь и федеральные средства - около 400 млн рублей", - добавил Ермолаев.