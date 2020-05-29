Почти 263 тыс. работников непродовольственных магазинов смогут выйти на работу с 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 263 тыс. сотрудников предприятий торговли непродовольственными товарами и 37 тыс. сотрудников сферы услуг смогут вернуться на рабочие места на работу с 1 июня. Об этом сообщил журналистам в пятницу замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С 1 июня возобновят свою работу предприятия торговли, непродовольственными товарами. Часть предприятий бытового обслуживания, затем [5 июня] ярмарки выходного дня. Всего откроется более 56 тыс. предприятий, в которых работают около 300 тыс. сотрудников. Открываться они будут в новых условиях, в новой реальности", - сказал Немерюк, уточнив, что "это 47 тыс. предприятий розничной торговли непродовольственными товарами, в которых работают 263 тыс. сотрудников, в 9 тыс. предприятий бытового обслуживания работают 37 тыс. сотрудников, на ярмарках выходного дня участвуют около 4 тыс. продавцов".

Он уточнил, что открывающиеся предприятия в режиме повышенной готовности должны будут соблюдать ряд правил, которые были выработаны совместно департаментом торговли и услуг и Роспотребнадзором. "Ключевые требования: обязательный температурный контроль за сотрудниками, усиленная санитарная уборка торговых залов, обработка поверхностей. Ключевой момент - соблюдение социальной дистанции для посетителей магазинов, торговых центров. Вероятнее всего, в зависимости от количества покупателей, торговые центры и предприятия могут ограничивать на вход посетителей, предлагая им дождаться своей очереди за пределами самих магазинов", - сказал Немерюк.

Руководитель департамента уточнил, что с 1 июня в Москве вновь заработают сервисы металлоремонта, пошива одежды, ремонта обуви, а также мультисервисы, мойки, шиномонтажи, прачечные, химчистки, ремонт ювелирных изделий и часов, клиринговые услуги.

"Требования Роспотребнадзора уже опубликованы на сайте правительства Москвы. Также были подготовлены специальные графические рекомендации для предприятий торговли и бытового обслуживания, мы их также доведем до всех заинтересованных, чтобы все могли посмотреть, каким образом необходимо подготовить предприятия торговли и услуг к возобновлению работы", - сказал Немерюк.